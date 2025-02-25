Відтепер без імперії: у Полтаві демонтували пам’ятник Петру І (фото)

Рішення щодо демонтажу було ухвалено в рамках державної політики деколонізації

У Полтаві пам’ятник Петру І було демонтовано з публічного простору нашого міста. Це було зроблено у рамках деколонізації.

Про це повідомила виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова у Телеграмі

"Відповідно до рішення Міністерства культури та інформаційної політики України, пам’ятник Петру І було усунено з публічного простору нашого міста. Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації", - написала вона.

За її словами, рішення щодо демонтажу пам’ятника ухвалено згідно з законодавчими вимогами і процедурами, що робить його законним. Це є відповідальний крок громади, яка позбавляється російських імперських маркерів.

Пам’ятник Петру І було усунено з публічного простору / Фото: t.me/kateryna_yamshchikova

Пам’ятник Петру І було усунено з публічного простору / Фото: t.me/kateryna_yamshchikova

Нагадаємо, в Одесі жінка спробувала прикріпити російський прапор на місці знесеного пам'ятника Катерині II, але її дії були зупинені перехожими.

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