Відтепер без ворожок: в Україні пропонують штрафувати за магію та езотерику

Ворожіння / © pexels.com

В Україні пропонують запровадити адміністративну відповідальність за надання платних послуг із ворожіння, магії, екстрасенсорики, езотерики та окультизму.

Про це йдеться у картці законопроєкту №15251.

Окрім самого надання таких послуг, під заборону та штрафи може потрапити їхня реклама, популяризація, а також розповсюдження будь-якої інформації про них.

Цей законопроєкт зареєстрували в парламенті 15 травня 2026 року під номером 15251 (рубрика «Правова політика»). Того ж дня Верховна Рада отримала документ і передала його на розгляд керівництву.

Автором цього законопроєкту став народний депутат України ІХ скликання Георгій Мазурашу. Раніше він долучався до створення законопроєкту щодо запровадження кримінальної відповідальністі за порушення під час проходження ВЛК.

Нагадаємо, під час судового засідання у справі Андрія Єрмака прокурори заявили, що ексголова ОП радився щодо призначень міністрів із контактом «Вероніка Феншуй Офіс».

Згодом журналісти з’ясували, хто приховується під цим нікнеймом — це Вероніка Анікієвич (також використовує прізвище Даниленко), яка є мешканкою Києва та називає себе консультанткою з астрології.

Згодом її викликали на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

