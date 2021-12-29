Відтепер деякі документи в "Дії" визнаватимуть на рівні з паперовими: як користуватись

Тепер передавати документи третім особам не потрібно — слід лише показати їх через QR-код.
Відтепер водійське посвідчення, техпаспорт та студентський у "Дії" прийматимуть на рівні з паперовими документами. Відповідні постанови, що набирають чинності з моменту публікації, Кабмін прийняв 29 грудня.
Про це у своєму Facebook повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що 2019 року водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток були дійсні в "Дії" лише в межах експериментальних проєктів.
"Студенти без проблем подорожували Укрзалізницею зі студентським у "Дії". За цей час сформували 751 тисячу е-студентських. А також 4,4 млн посвідчень водія та 4,2 млн свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів", — повідомив Федоров.
Відтепер ці документи можна повноцінно вважати дійсними у застосунку "Дія". За словами очільника Мінцифри, це підвищує безпеку даних українців, адже передавати документи третім особам тепер буде не потрібно — слід лише показати їх через QR-код. "Дія" не зберігає дані, а лише підтягує інформацію про людину, яка уже є в реєстрах.
"Ми зробили перший великий крок до запровадження електронних документів в Україні у серпні, коли запустили цифрові паспорти. Тепер завдяки ухваленому закону про режим paperless в Україні з’явилося поняття електронних документів. І це дозволяє нам набагато швидше оцифровувати документи. Поступово усі важливі для українців документи будуть доступні в "Дії", — написав Федоров.
Нагадаємо, "Дія" оновила сертифікат для авторизації. Застосунок переходить на нову кваліфіковану електронну печатку Мінцифри, яка потрібна для входу.
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