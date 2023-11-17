Відтепер до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують там бойові завдання

Відсьогодні до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади, проте є винятки.

Про це у Facebook повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, посилаючись на рішення Ради оборони Херсонщини.

"Крім цього, відсьогодні до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади", - розповів він.

Однак Прокудін зазначив, що є виняток - це захисники й захисниці, які проживають у місті, перебувають у відрядженні, відпустці або проходять лікування.

Рада оборони Херсонщини також вирішила посилити роботу з мобілізації. Національна поліція отримала доручення активізувати роботу щодо розшуку осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку. Прокудін розповів, що на блокпостах перевірятимуть, чи не проігнорував військовозобовʼязаний отриману раніше повістку. Також на Раді оборони ухвалено рішення щодо суворіших заходів впливу на порушників комендантської години.

Прокудін додав, що також вирішили заборонити публікацію фото та відео, за якими можна точно визначити місце російського "прильоту".

Провів чергове засідання Ради оборони Херсонщини. Розповідаю про ключові ухвалені рішення. 1️⃣Мобільні групи, які виявляють і нищать російські безпілотники, отримають необхідне обладнання. 2️⃣В одному з населених пунктів Чорнобаївської громади буде створено модульне містечко для жителів області, котрі втратили домівки. 3️⃣Заборонено продаж алкоголю у Станіславській, Білозерській, Херсонській, Чорнобаївській, Музиківській, Дарʼївській, Тягинській, Бериславській, Борозенській, Милівській, Новоолександрівській громадах, а також селах Новомиколаївка, Черешневе, Костирка, Нововознесенське, Добрянка Високопільської громади та Трифонівка, Нововасилівка Великоолександрівської громади. Обмеження не поширюється на Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку. 4️⃣До Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади. Виключення — Захисники і Захисниці, котрі проживають у місті, знаходяться у відрядженні, відпустці або проходять лікування. 5️⃣Посилюємо роботу з мобілізації. 6️⃣Заборонено публікацію фото та відео, за якими можна точно визначити місце російського “прильоту”. Опубліковано Oleksandr Prokudin Пʼятниця, 17 листопада 2023 р.

Нагадаємо, в бік Херсона їде величезна кількість паливозаправників: мер Мелітополя попередив про накопичення сил РФ.

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