Відтепер електронний рецепт можна отримати без візиту до лікаря: деталі від МОЗ

В Україні спростили отримання електронних рецептів. Тепер їх можна дістати без фізичної присутності у лікаря.

Процес використання електронних рецептів став більш зручним. Раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Інакше необхідно було бути фізично присутнім на прийомі у лікаря. Відтепер же ця вимога не є обов'язковою.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

Тепер навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право ухвалити рішення про виписування електронного рецепта на ліки без проведення особистого прийому пацієнта. Виняток — пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію.

Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

У МОЗ наголошують, що рішення лікаря про дистанційне призначення ліків має обовʼязково відповідати галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, затвердженим Міністерством.

Нагадаємо, відтепер відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів в аптеці починає здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Так, пацієнти, які проходять складне лікування та потребують знеболення, зможуть отримувати рецепт на такі ліки у більш зручний спосіб.

Водночас паперовий рецепт продовжує діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для призначення екстемпоральних наркотичних лікарських засобів (тобто таких, що виготовляються в аптеці).

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