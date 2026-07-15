"Відтепер я не радник міністра оборони": Стерненко зробив заяву про своє звільнення та Федорова

Стерненко і Федоров / © Telegram / Сергій Стерненко

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Радник міністра оборони України Сергій Стерненко заявив, що більше не обіймає цю посаду.

Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі 15 липня.

За його словами, на завершальному етапі перебувала підготовка нових тендерних вимог для закупівлі FPV-дронів, які, як він стверджує, мали дозволити війську отримувати більш якісні безпілотники та розвивати інфраструктуру для завдання глибоких ударів.

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«Відтепер я не радник міністра оборони, що, поза сумнівом, зменшує можливості допомоги якісно змінити ситуацію у війську із дронами. У нас на виході якраз були нові тендерні вимоги для закупівель FPV-дронів, які б дозволили армії отримувати найкращі засоби та розвивати інфраструктуру для глибших ударів. Сподіваюсь, вони зрештою будуть затверджені», — написав він.

Стерненко зазначив, що після завершення роботи в міністерстві продовжить допомагати українським військовим через благодійний фонд, однак визнав, що масштаби такої підтримки будуть меншими.

Водночас він перелічив результати, яких, за його словами, вдалося досягти під час роботи. Зокрема, йдеться про уніфікацію наземних станцій керування для дронів на оптоволокні та підтримку розвитку окремих бойових бригад.

«Не вдалося допомогти країні більше»

Сергій Стерненко визнав, що реалізувати всі заплановані зміни не вдалося.

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«Не вдалося… Багато чого. В тому числі через бюрократичні перепони та штучне затягування з боку тих, кому заважає армійська реформа», — заявив він.

Що сказав про Федорова

У своєму дописі він також висловив подяку Михайлу Федорову, назвавши його «найкращим міністром оборони за усю нашу історію» та подякувавши за «приклад лідерства та служіння».

Наприкінці Стерненко заявив, що вважає нинішню ситуацію кроком назад для реформ у сфері оборони, однак наголосив, що продовжить працювати над підтримкою українського війська.

«Це точно не кінець», — підсумував він.

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Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров повідомив про те, що йде з міністерства. Він заявив, що для нього було великою честю служити українському народові на цій посаді.

Також стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонує нинішнього голову МВС Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова.

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