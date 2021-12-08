Відтепер у "Дії" можна отримати довідку з реєстрів про нерухоме майно: як це працює та скільки коштує

Відтепер у "Дії" можна отримати довідку з реєстрів про нерухоме майно: як це працює та скільки коштує

Після подання запиту довідка буде доступна вже за годину.

На порталі "Дія" з’явилась можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав онлайн. Вона необхідна для перевірки права на житло чи земельну ділянку, власників та співвласників або наявності вашого майна в реєстрах.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

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Відтепер громадяни можуть отримати довідку, за якою доводилося йти до держустанов, просто вдома. Раніше послуга обмежувалася попереднім пошуком інформації за даними фізичної чи юридичної особи.

Довідка містить усю інформацію про нерухоме майно із чотирьох основних реєстрів:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.;

Реєстр прав власності на нерухоме майно;

Державний реєстр іпотек;

Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна.

За тиждень роботи нової послуги нею вже скористались близько 500 людей. Понад півтори тисячі громадян здійснили безоплатний пошук за своїми даними.

Як послуга працює на порталі "Дія":

безоплатний попередній пошук за всіма 5 критеріями. Завдяки цьому люди не замовлятимуть випадково довідку, у якій буде відсутня інформація;

розширена кількість параметрів, за якими можна здійснити пошук. Наприклад, серія та/або номер паспорта;

запит опрацьовується протягом 3–5 секунд після її замовлення та довідка буде доступна в розділі "Замовлені документи" на порталі Дія.

Час на подання запиту (заповнення форми) у Мінцифри оцінюють у 10 хвилин. 5 секунд потрібно для обробки запиту, а вже за годину довідка буде доступною.

Повідомляється, що вартість послуги становить 30 грн. Вона може змінюватись залежно від обсягу інформації.

Скористатися послугою можна за посиланням.

Нагадаємо, від 29 листопада на порталі "Дія" з'явилося 7 нових соціальних послуг, зокрема серед них і оформлення субсидії. Це друга за популярністю послуга в Україні.

Новини України: Мінцифри презентувало нові послуги на порталі "Дія"

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