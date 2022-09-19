Відтепер у KFC можна зробити добру справу, а не лише смачно поїсти!

Ресторани KFC будуть передавати 5 грн з кожного проданого Чікенбургера на підтримку цього проекту. Також у відвідувачів буде можливість окремо придбати стікери вартістю 5 грн, гроші від яких теж підуть на допомогу жінкам з дітьми. Так, ці 5 грн не змінять світ, але вони можуть стати частиною цих змін, частиною чийогось життя та частиною нашого з вами майбутнього. І відтак у KFC можна буде не лише смачно поїсти, а й зробити добру справу!

Проект «Незламна мама» — це програма, створена ГО «Фонд Маша» для дітей і жінок, які постраждали під час війни; людей із порушенням психологічного стану внаслідок втрати члена родини, втрати житла, пережитої окупації чи блокади міста; для дітей, які були свідками вбивств. Головним напрямком цієї реабілітації є покращення психологічного стану, запобігання розвитку посттравматичного синдрому й розвитку депресії та тривожних розладів у дітей і жінок. Програма включає інтенсивну роботу з психологами під час індивідуальних консультацій, групової взаємодії й сімейних практиках; активності для дітей; творчі майстерні та тілесну терапію. Реабілітація триває 3 тижні серед мальовничих гір і коштує майже 22 тисячі гривень для однієї людини. Наша мета надати допомогу 150 сім'ям.

Починаючи з квітня 2022 року, мережа KFC вже відновила роботу 44 ресторанів для того, аби допомогти тим, хто цього потребував. Співробітники закладів активно були залучені до волонтерства й у перші дні війни їхньою головною метою було одне — нагодувати тих, хто цього потребує. За перші місяці війни вони надали понад 175 000 обідів і тонни гуманітарної допомоги. Водночас співробітники компанії продовжують виступати донорами крові, прибирати парки, підтримувати притулки для тварин, підтримувати волонтерів та Українську асоціацію наставництва.

«Фонд Маша» — це громадська організація, заснована у 2020 році Машею Єфросініною, благодійницею, почесним послом ООН в Україні та телеведучою. Цілі фонду — протидія будь-якому виду насильства та допомоги жінкам і дітям, які від нього постраждали, виховання в українському суспільстві нульової толерантності до домашнього насильства та підтримка загальної благодійності по всій Україні.

Також організатори підіймають тему невеликих донатів, адже дуже часто люди соромляться надсилати маленькі суми для пожертвувань. Тому KFC й «Фонд Маша» хочуть зруйнувати цей стереотип і показати, що навіть невеликі, але регулярні донати можуть створювати великі проекти та будувати майбутнє. Те майбутнє, де кожна мама й дитина, які постраждали від війни, зможуть жити повноцінним і щасливим життям.

Підтримай благодійний проект «Незламна мама» й долучися до культури маленьких донатів разом із KFC.

KFC — смачно та вдячно!