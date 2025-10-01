Відтік молоді за кордон: Веніславський пояснив, як виїзд 18-22-річних змінить економіку України

Народний депутат Федір Веніславський

Дозвіл військовозобов’язаним чоловікам віком 18-22 років виїжджати з України для здобуття освіти та досвіду вже створив певні дисбаланси на внутрішньому ринку праці. Попри скарги підприємців, влада вважає це рішення стратегічно правильним та розрахованим на довгострокову перспективу.

Про це розповів член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський під час брифінгу, який відбувся в Києві у середу, 1 жовтня.

«Ситуативний» відтік не шкодить економіці

Федір Веніславський підтвердив повідомлення про те, що частина молодих людей скористалася можливістю навчання за кордоном, що призвело до їхнього звільнення та виїзду. Хоча це створює ситуативні дисбаланси на ринку праці, депутат переконаний, що загалом негативного впливу на економіку держави не буде.

Повну картину ситуації, зокрема точну кількість тих, хто виїхав і повернувся, можна буде оцінити лише згодом.

«Ми можемо оцінювати повну картину через пів року чи рік, коли буде зрозуміло, скільки людей повернулося,» — зазначив Веніславський.

Депутат також наголосив, що цей дозвіл жодним чином не впливає на мобілізаційні процеси. Оскільки мобілізаційний вік в Україні починається від 25 років, відтік молодих людей не загрожує обороноздатності країни.

«Жодні мобілізаційні процеси під загрозою не перебувають. Відтік молодих людей не створює загрози для безпеки й оборони держави,» — наголосив нардеп.

Довгострокова стратегія відбудови

Веніславський пояснив, що спрощений виїзд молоді є частиною довгострокової стратегії, яка дозволяє здобувати освіту та досвід за кордоном. Ці знання та навички стануть вирішальними для відновлення країни після війни.

Нардеп наголосив, що молоді люди, які здобудуть освіту та досвід за кордоном, пізніше повернуться і будуть активно брати участь у відбудові України, що в кінцевому підсумку є вигідним для держави.

«Загалом, я думаю, що це правильне рішення, яке свідчить про те, що Україна, навіть в умовах ведення війни, вона не перетворюється в якусь закриту державу, вона є повноцінним членом майбутнього Європейського Союзу,» — сказав політик.

Нагадаємо, близько місяця тому Кабмін дозволив виїзд за кордон українським чоловікам віком 18-22 роки. Після цього понад третина компаній в Україні відчула відтік кадрів.