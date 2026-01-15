Усі ми сьогодні пані Оля: двірничка стала зіркою соцмереж після атаки "Шахеда" на Львів

Комунальниця пані Оля прибирала під час атаки на Львів 15 січня / © ТСН.ua

Вранці 15 січня росіяни атакували Львів. Російський безпілотник впав на дитячий майданчик, неподалік пам’ятника Степану Бандері.

Хоча вибухова хвиля пошкодила навчальні заклади та житлові будинки, водночас головною темою обговорень стала разюча стійкість львівських комунальників.

Соцмережі підкорило відео з двірничкою пані Ольгою, яка продовжила роботу після того, як ворожий дрон упав поблизу неї.

Що відомо про атаку росіян та хто така пані Оля — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ворожий дрон упав поблизу пам’ятника Степану Бандері у Львові

Уранці 15 січня російський дрон атакував центральну частину Львова. Безпілотник упав на дитячий майданчик приблизно за 40-50 метрів від пам’ятника Степану Бандері, що розташований у зоні історичної спадщини ЮНЕСКО.

Постраждалих немає, проте вибухова хвиля зачепила тракториста-комунальника Богдана Дзивінського, який прибирав сніг неподалік. Внаслідок вибуху зафіксовано значні пошкодження будівель:

вибито вікна в корпусах НУ «Львівська політехніка», у місцевій школі та коледжі;

пошкоджено навколишні будинки;

постраждали вітражі храму Святих Ольги та Єлизавети.

Внаслідок ворожої атаки тимчасово було перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицьких, що спричинило зміни в роботі громадського транспорту.

Що кажуть очевидці

Удар ворожого «Шахеда» поблизу пам’ятника Степану Бандері 15 січня заскочив багатьох львів’ян на робочих місцях. Комунальні працівники, які зранку прибирали місто, опинилися в самому епіцентрі подій.

Тракторист Богдан під час візиту до Львівської міської ради розповів, що через шум техніки не чув сирени й усвідомив небезпеку лише тоді, коли побачив під колесами «червоне сяйво» від уламків.

«Я сидів в кабіні. Я осколки бачив, коли вже горіли під трактором. Просто зоряне сяйво червоне зробилося і таке відчуття було, що впав з дванадцятого поверху пакет скла», — каже Богдан.

Двірничка Марія, яка в момент атаки була біля житлового будинку, розповіла у коментарі «Суспільному», що встигла лише закрити голову руками, почувши різке шипіння та гуркіт.

«Я була під дверима. Тільки руками голову накрила. Воно зашипіло, бабахнуло та й усе. Що там сталося, то я не знаю, бо нас туди не пускають. То було гучно. Богу дякувати, ніхто не постраждав. Тільки вікна повибивало», — каже Марія.

Також очевидиця Світлана, яка була поруч на момент «прильоту» та прибирала сніг, припустила, що ворог цілив у пам’ятник Степанові Бандері.

«Поцілили вони в площадку, проте, певно, цілили в Степана (пам’ятник Степанові Бандері — Ред.). Вікна в будівлях повилітали. Але нічого, ми витримаємо — ми стійкі», — зауважила жінка.

Водночас її колега Любов прибирала зупинку поруч, коли дрон пролетів просто над нею — вона разом із напарницею встигла відбігти в безпечне місце лише завдяки попередженню поліцейського, передає «Радіо Свобода».

Камери зафіксували момент удару «Шахеда» у Львові

Момент падіння ворожого «Шахеда» у Львові вранці 15 січня зафіксували камери спостереження. На відео, яке з’явилося в соцмережах, видно, як дрон влучає в дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степанові Бандері.

В епіцентрі подій опинилася працівниця комунальної служби — пані Оля. В той момент вона чистила сніг. Цікаво те, що після потужного вибуху та спалаху жінка лише на мить завмерла, а потім попри небезпеку продовжила працювати.

Водночас на кадрах видно ще одну людину, яка під час падіння дрона впала на землю. Згодом з’ясувалося, що це був чоловік Ольги. Наразі його життю нічого не загрожує, з ним усе гаразд.

Дата публікації 08:07, 15.01.26 Кількість переглядів 559 Відео прильоту «Шахеда» у Львові 15 січня

Що відомо про пані Олю зі Львова, яка стала зіркою соцмереж

59-річна пані Оля, яка понад 10 років працює двірничкою у Львові, миттєво стала відомою після публікації відео ранкової атаки 15 січня.

Попри потужний вибух Ольга не зазнала травм. Коли до неї зателефонував мер міста Андрій Садовий, щоб дізнатися про стан здоров’я, жінка запевнила, що почувається нормально.

Ба більше, вона вирішила скористатися нагодою та просто під час розмови з очільником міста порушила побутове питання щодо роботи «Гарячої лінії Львова».

«Раз ви вже мені дзвоните, я б хотіла запитати про розгляд звернень щодо моєї сусідки», — звернулася Ольга до мера.

Мер Львова Андрій Садовий телефонує до двірнички пані Ольги / © скриншот з відео

Андрій Садовий оцінив бойовий дух жінки та її здатність оперативно вирішувати проблеми навіть у такий стресовий момент

«По сусідці розберемось окремо. Ось бачите, пані Оля молодець! Зразу треба декілька питань вирішити», — пожартував він.

Реакція соцмереж

Пані Оля стала справжньою героїнею українських соцмереж. Люди масово поширюють відео з нею, захоплюючись її спокоєм та витримкою під час обстрілу:

«Залізна шахедонепробивна пані Оля народилася у сорочці сьогодні»;

«Пані Оля безстрашна і незламна, як Бандера»,

«Яка сильна жінка!»

«Відважна людина. Або має кілька життів».

Пані Ольга зі Львова стала справжньою героїнею українських соцмереж (5 фото) © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж

Траплялися й іронічні коментарі, на кшталт: «Коли впаде остання імперія, пані Оля просто прибере після неї».

© із соцмереж

Водночас нардепка Мар’яна Безугла, коментуючи відео, нагадала історію двірнички з Бахмута, котра щодня підмітала подвір’я місцевої лікарні попри те, що місто було вже непридатне для життя.

«Львівський випадок більше про стресостійкість, мій спогад — про параліч волі», — написала нардепка у Telegram.

Меми про двірничку зі Львова заполонили соцмережі

Разом з активним обговоренням атаки на Львів 15 січня Мережу заполонили тематичні меми.

Користувачі створили картинки, на яких видно пам’ятник Степанові Бандері та як він відбиває ворожу атаку, а поруч двірничка прибирає уламки.

Відважна пані Оля: яка стала героїнею соцмереж - що про неї відомо (2 фото) © із соцмереж © із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

