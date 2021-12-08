Відвели убік та відібрали телефон: у Сумах молоді люди з пістолетом напали на підлітка

Один із них раніше вже був судимий.
У Сумах двоє озброєних молодих людей напали на підлітка та відібрали у нього мобільний телефон.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як з'ясувалося, інцидент стався на вулиці Кооперативній. Там двоє молодих людей підійшли до 16-річного хлопця, відвели його убік та погрожуючи пістолетом відібрали смартфон. Після чого втекли з місця події. Про те, що сталося, правоохоронцям згодом повідомила мама потерпілого.
Через три години копи затримали підозрюваних у розбої. Ними виявилися місцеві мешканці 17 та 19 років
“Молодший зі зловмисників вже був судимий за ч. 1 ст. 162 (“Порушення недоторканості житла”) та ч. 2 ст. 189 (“Вимагання”) КК України. Обидва затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 187 (“Розбій”) КК України”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції.
Нагадаємо, що у Запоріжжі підлітки півтори години гамселили ногами школярок. Батькам жерв наполегливо рекомендують забрати заяви.
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