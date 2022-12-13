Відвернете удачу та гроші: як не треба прикрашати ялинку для зустрічі 2023 року

Які іграшки не можна вішати на ялинку, щоб не було лиха у 2023-му році

2022 рік наближається до кінця, для українців він був дуже важким. З великою надією громадяни України готуються зустріти Новий 2023 рік. Вважається, що для того, щоб наступний рік приніс удачу потрібно задобрити тварину-символ року, Чорного Водяного Кролика. Важливо знати не лише, що кролик любить, а й що його може обідити.

Як краще не прикрашати ялинку, щоб не розгнівати Чорного Водяного Кролика

Оскільки кролик — тварина скромна та негаласлива, ялинку потрібно вибирати невелику, а прикраси — скромні. Якщо у вас велика ялинка, краще замініть її на розміру трохи менше

Важливо не використовувати кольори, які не любить кролик. Виходячи з того, що кролик чорний,ялинку можна прикрасити іграшками чорного кольору. Не варто ставитись до цього кольору як до уособлення чогось поганого. Кролик любить і інші природні кольори., такі як синій блакитний, зелений, білий. Головне, щоб відтінки цих кольорів були природними, не отруйними. Ялинку не потрібно робити дуже яскравою, кролику це не сподобається точно.

Як не можна прикрашати ялинку

Іграшки на ялинку повинні бути також не яскравими, з природних матеріалів, натуральними. Кролик терпіти не може пластикові вироби, металічні не підходять до водної стихії, яка буде панувати наступного року. Найкраще підійдуть дерев'яні іграшки, паперові, керамічні, ще краще, якщо вони будуть зроблені власними руками з природних матеріалів. Уникайте іграшок у формі звірів хижаків. Фігурка тигра, ведмедя, дракона точно позбавить удачі та не принесе щастя наступного року. Доречними будуть е, якщо на ялинці висітимуть зайчики та кролики, кролику це дуже сподобається.

Як не можна прикрашати ялинку

Водну стихію наступного року потрібно задобрити світлом, що символізує вогонь. Повісте трохи більше гірлянд, світильників, найкраще, якщо вони будуть на батарейках. Саме світло допоможе прогнати зневіру, біль та розпач, надасть надію

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