"Відверте ігнорування прав чорноморських держав": Україна звернулася до ООН через російський терор у морі

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Україна закликала ООН та партнерів жорстко відреагувати на дії Росії.

Дії Росії щодо зупинки цивільного судна в Чорному морі є відвертим ігноруванням прав чорноморських держав на вільне судноплавство та прав іноземних суден на мирний прохід через територіальне море прибережних країн.

Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, Україна закликала ООН та партнерів жорстко відреагувати на дії Росії та докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі та вжити заходів проти Російської Федерації як країни-члена Міжнародної морської організації.

"З метою уникнення провокацій рекомендуємо капітанам суден, які прямують до/з українських морських портів, пропливати якомога ближче до узбережжя північно-західної частини Чорного моря через територіальні води Туреччини, Румунії та Болгарії", — додав міністр.

Реакція країн на зупинку РФ цивільного судна в Чорному морі

Нагадаємо, Міноборони РФ 13 серпня, заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно. Воно нібито йшло до Ізмаїла в Одеській області.

Росія каже, що один з її військових кораблів зробив "попереджувальні постріли" по вантажному судну в Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.

Туреччині відомо, що російські військові зупинили у Чорному морі іноземне судно. Речник міністерства оборони підтвердив, що офіційні особи розслідують справу.

Тим часом радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія здійснила цілеспрямований обстріл, щоб зупинити цивільне судно в Чорному морі. Він наголосив, що це є актом піратства.

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