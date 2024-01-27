Відверті костюми й нецензурна лексика: у Драгобраті відбувся концерт, який підірвав Мережу (відео)

Артисти є давно відомими в Україні.
У Мережі з'явлося відео з концерту гурту "Хамерман знищує віруси". Подія відбулася у готелі "Різдво" на курорті гірськолижному курорті Драгобрат.
Про це написав журналіст Віталій Глагола.
Слід зауважити, що костюми музикантів й зміст пісень викликали обурення у суспільства. Деякі користувачі вважають недоречними такі "голі" виступи під час війни. Інші ж зауважують, що це фірмовий стиль гурту, тож нічого дивного у цьому немає.
Раніше на Закарпатті туристи влаштували оголену вечірку.
Читайте також: