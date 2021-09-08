Відвезли в невідомому напрямку: у Криму окупанти викрали колишнього члена Меджлісу Менсеітова

Після того, як невідомі викрали чоловіка, ані він, ані члени його сім'ї на дзвінки не відповідають.

В окупованому Сімферополі, в селищі Молодіжне, викрали колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району Менсеітова Ельдара і відвезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

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"Вчора о 20:30 я, повертаючись, помітила біля свого будинку дві машини. Син і мама сказали, що стоять вони давно. Коли я спробувала подивитися номера, вони завелися і заїхали за кут, за бетонну огорожу. Зараз мені стало відомо, що близько 24-ї години дві легкові машини і Газель приїхали за адресою Карасу 6, в Молодіжне. Ні він, ні члени його сім'ї на дзвінки не відповідають", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 18 червня Менсеітов давав у Вірменському міському суді свідчення як свідок захисту у справі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якого судять в Криму заочно.

Ельдар Менсеітов (другий ліворуч) / Кримська солідарність

Нагадаємо, окупаційний суд Криму обрав заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріману Джелялу запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту.

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