Відвідав баню – отримав гельмінта: у чоловіка на Рівненщині знайшли 8-сантиметрового паразита

Лікарі закликають українців захищатися від укусів комарів, оскільки саме вони є основними переносниками небезпечного гельмінта.
На Рівненщині зафіксували перший випадок підшкірного дирофіляріозу у 2025 році. 34-річний мешканець Зарічного звернувся до лікарів після того, як відчув сильний свербіж і біль у животі.
Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Симптоми з’явилися після відвідування бані, коли пухлина, яка була у чоловіка ще з літа, різко збільшилася і почервоніла.
Під час хірургічного втручання у пухлині виявили фрагменти 8-сантиметрового паразита, якого ідентифікували як самицю Dirofilaria repens.
"Це перший випадок підшкірного дирофіляріозу у людини, зареєстрований на Рівненщині у 2025 році", – зазначили медики.
Зазначається, що дирофіляріоз передається через укуси комарів. Паразит може оселятися під шкірою або слизовою оболонкою, спричиняючи свербіж, біль і утворення пухлиноподібних утворень. Він здатен пересуватися під шкірою до 30 см за добу.
Загалом з 2005 року на Рівненщині зафіксовано 51 випадок цієї хвороби.
Нагадаємо, на Рівненщині – черговий скандал в одній із шкіл, викликаний неадекватоною поведінкою вчителя.
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