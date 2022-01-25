Відволік розмовою: в Одеській області "досвідчений" підліток зухвало пограбував жінку 

Хлопець мав проблеми із законом, але тепер доведеться відсидіти термін.

В Ізмаїлі 15-річний хлопець пограбував жінку, яка прямувала до магазину. Він вирвав у неї гаманець і втік.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник відволік розмовою 55-річну жінку, яка прямувала до магазину, і раптово вирвав з її рук пакет з гаманцем. Потерпіла відразу звернулася до поліції. За її описом правоохоронці за лічені години розшукали підлітка біля місцевого ринку.

Гроші поліцейські повернули власниці, гаманець зловмисник встиг викинути.

У поліції також зазначили, що підлітка вже п’ять разів викривали у крадіжках та грабежах. Минулого разу, зважаючи на його вік, суд призначив йому в якості запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт, проте правопорушник знехтував ним.

Тепер хлопцеві загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

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Нагадаємо, в Одеській області колишні учні пограбували вчительку. Вони погрожували жінці ножем і винесли гроші та золотий ланцюжок.

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