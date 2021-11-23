Відволікся на телефон: в Рівненській області водій збив електроопору та влетів у паркан будинку (відео)

Відволікся на телефон: в Рівненській області водій збив електроопору та влетів у паркан будинку (відео)

19-річний хлопець не впорався із керуванням.

У Рівненській області водій легковика зніс електроопору та влетів у паркан приватного будинку. 19-річний кермувальник пояснив, що він відволікся на телефон.

Інцидент трапився у місті Дубно на вулиці Страклівській, пише "Рівне Вечірнє". Після аварії він залишив місце ДТП.

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Поліцейські оперативно його розшукали неподалік місця аварії. Порушником виявився 19-річний житель колишнього Млинівського району. Зі слів хлопця, він відволікся на мобільний телефон, через це не впорався із керуванням. А місце події залишив, бо був у шоковому стані.

Алкотестер показав, що водій алкоголь не вживав.

Нагадаємо, неповнолітня водійка за кермом кросовера влаштувала аварію у Полтавській області. Четверо людей опинилися в лікарні. Це сталося в селі Мала Кохнівка під Кременчуком. Компанія молодих людей вирішила покататися дорогою уздовж лісу. У салоні "Тойоти", окрім 17-річної водійки, були троє юнаків 18,19 та 20 років. На швидкості машина з`їхала з дороги і врізалася в дерево.

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