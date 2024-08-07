"Відвоювати Крим буде значно легше, ніж Донбас": Буданов назвав головну проблему ворожих військ на півострові

У росіян є улюблена думка про "неприступний Крим", проте вони помиляються.

З військової точки зору відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас. Адже вибити ворога можна через дві ключові точки входу на півострів.

Про сказав керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, повідомляє Forbes.

"У Крим є дві точки входу — з російського боку і з нашого: Кримський міст і сухопутний перешийок. Питання відвоювання — це наші фронтові операції: з російського боку — шляхом руйнування комунікацій, з нашого — шляхом тиску. І тоді все — Крим ізольований", — зазначив Буданов.

За його словами, у жителів країни-агресорки РФ існує улюблений міф про "неприступний Крим", однак, як свідчить історія, Крим був кілька разів завойований під час безлічі воєнних конфліктів і держави, які прагнули заволодіти півостровом, зазвичай досягали цієї мети.

За словами Буданова, головною проблемою будь-якого агресора, чиї війська перебували в Криму, завжди була нездатність утримати Перекопський перешийок, втрата якого негайно призводила до швидкого розвалу оборони.

"Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо", — підсумував глава ГУР.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов також визнав складнощі перебігу мобілізації в Україні. Він зазначив, що деякі люди трохи налякані, проте альтернатива цьому — російське рабство.

Буданов також розповів, скільки ще триватиме наступ Росії і що далі буде з війною. ТСН.ua зібрав основні тези головного розвідника країни.

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