Відвоюємо своє й відбудуємо нормальне життя - Зеленський у річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет України

Глава держави Володимир Зеленський зауважив, декларація відновила традицію українського державотворення, і саме на її основі згодом був ухвалений Акт проголошення незалежності України.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні у суботу, 16 липня.

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"Цього дня 32 роки тому була ухвалена Декларація про державний суверенітет України. Це був перший документ такого рівня після багатьох років, який утвердив право нашого народу жити самостійно. Самостійно і демократично. Конкретні пункти Декларації відображали реалії того часу й надії, які панували в нашому суспільстві. 32 роки по тому, після восьми років війни на Донбасі і в 143-й день повномасштабної війни проти Росії може здаватися, що текст Декларації міг би бути іншим, зокрема з безпекової точки зору. Але на той час і цей текст був революційним. Декларація відновила традицію українського державотворення, і саме на її основі згодом був ухвалений Акт проголошення незалежності України. І сьогодні, коли наш народ воює за незалежність, ми – у своєму праві в усіх сенсах цього слова – історично, політично, культурно і, що дуже важливо - юридично. Зокрема й на цьому базується впевненість нашого народу в перемозі", - сказав український президент.

Зеленський впевнений, що Україна невдовзі звільнить окуповані території від російських злочинців.

"Україна вистояла під жорстокими ударами Росії. Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо й інші райони нашої держави, які зараз під окупантами. Ми змогли в час такої війни здобути статус кандидата на вступ у Європейський Союз. Зберегли стійкість державних інституцій. Перебудували енергетичну систему для роботи в енергомережі європейського континенту. Перенаправили всі логістичні процеси в державі – військові та економічні", - додав глава держави.

Він закликав українців зберігати внутрішню єдність, "подолавши конфлікти й суперечності", які були у минулому, і не повторювати колишні помилки.

"А головне, зберігаємо внутрішню єдність, подолавши конфлікти й суперечності, які заважали в минулому. Ми всі маємо пам'ятати ціну помилок і розбрату, які ускладнили для попередніх поколінь шлях до тих результатів, які є сьогодні. Маємо пам'ятати, скільки всього довелося пережити нашому народу, поки стало можливим відновити суверенітет і незалежність України. Ми вистоїмо. Ми переможемо. Відвоюємо своє, відбудуємо своє життя. Ми зробимо це разом – тільки так це можливо. Це можливо тільки без взаємопоборювання. Це наш обовʼязок перед усіма поколіннями нашого народу, які боролися за нашу свободу і суверенітет України", - наголосив Зеленський.

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