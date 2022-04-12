Служба в ЗСУ і в територілаьній обороні: чим відрізняється

Окупанти перевдягаються в цивільне і ведуть бойові дії: ранкове зведення Генштабу станом на 12 квітня

Окупанти перевдягаються в цивільне і ведуть бойові дії: ранкове зведення Генштабу станом на 12 квітня

Окупанти завершують перегрупування.

В Україні розпочалася 48 доба війни з російським окупантом.

У Генштабі ЗСУ розповіли, як минула попередня доба.

Окупанти завершують перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, неподалік східних кордонів України.

Окупанти й надалі розміщують військову техніку у житловій забудові, а на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів. Відзначено випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Змін в положенні та діях підрозділів ворога на вказаних напрямках не зафіксовано.

На Сіверському напрямку триває переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу до визначених районів у Бєлгородській та Воронезькій областях.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків та проводити бойові дії в районі Ізюма. Також окупанти проводять повітряну розвідку з метою виявлення позицій підрозділів наших військ та визначення маршрутів їх висування.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії та утримує визначені рубежі силами зі складу Південного військового округу. Здійснює переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.

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Імовірно, в подальшому противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує зайняті рубежі та намагається забезпечити живучість власних пунктів управління. Противник не полишає спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі окупантів ізолюють район ведення бойових дій, продовжують ведення розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.

Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння.

"На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять одиниць броньованої, двадцять шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника. Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарати", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме — по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники полку "Азов". Про це розповів засновник полку "Азов" Андрій Білецький.