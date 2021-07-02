Відзначився не лише візитом: скандальний нардеп Шевченко попросив Лукашенка вакцинувати українців у Білорусі

Відзначився не лише візитом: скандальний нардеп Шевченко попросив Лукашенка вакцинувати українців у Білорусі

Він написав, що "позитивне рішення буде сприйняте українським суспільством як жест доброї волі від братського народу Білорусі".

Скандальний народний депутат Євгеній Шевченко, якого за самовільний візит до Білорусі виключили з фракції "Слуга народу", звернувся з офіційним листом до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, у якому вирішив попросити вакцинувати від коронавірусу українців, які тимчасово перебувають у Білорусі.

Відповідний лист опублікувало провладне білоруське ЗМІ "Пул Першого".

"У рамках співпраці наших країн прошу Вас розглянути можливість вакцинації проти COVID-19 громадян України, які тимчасово перебувають у Республіці Білорусь, що буде сприяти підвищенню рівня колективного імунітету від пандемії, яка охопила світ. Ваше позитивне рішення буде сприйняте українським суспільством як жест доброї волі від братського народу Білорусі та Вас особисто, а також буде сприяти розвитку дружніх відносин між нашими країнами", - йдеться у листі до Лукашенка.

Пул Першого Telegram-канал

Нагадаємо, Євгеній Шевченко 20 квітня поїхав до Мінська, де зустрівся з Олександром Лукашенком. Політики нібито говорили про білорусько-українські відносини. Лукашенко заявив, що радий знайомству і розраховує, що ця зустріч "стане добрим сигналом і сприятиме розвитку відносин двох країн".

Після витівки нардепа в партії "Слуга народу" вирішили його покарати і виключили із президентської фракції.

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