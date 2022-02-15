Вигадала історію про знущання з дитини: на Донеччині троє хлопців на прохання подруги вбили її дядька

Дівчина посварилась з дядьком і захотіла його провчити.
У м. Торецьку Донецької області судитимуть трьох хлопців, які до смерті побили 51-річного чоловіка. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Донецької області.
За даними слідства, 27-річна жінка посварилась зі своїм дядьком. Тоді вона вигадала історію про те, що нібито чоловік знущався з її дитини та попросила знайомих провчити родича.
Троє хлопців, віком 19, 17 та 16 років, жорстоко побили 51-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер.
Молодикам інкримінують ч. 2 ст. 121 КК України, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Обвинувальний акт уже спрямовано до суду.
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