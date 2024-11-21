У Борисполі чоловік викликав поліцію, щоб попити чаю: чим закінчилося

За хибний виклик чоловіку "світить" штраф від 850 до 3400 гривень.

Заявник звернувся на лінію 102 з повідомленням про спробу самогубства. Екіпаж патрульних, не зволікаючи, направився за вказаною заявником адресою.

Про це повідомила поліція Борисполя.

Поліцейські, які прибули на виклик з'ясували, що 41-річному чоловіку було сумно і він дуже хотів випити чаю з поліцейськими, тому й здійснив хибний виклик.

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У поліції закликали громадян бути відповідальними та викликати спеціальні служби тільки за потреби.

"Ми перевіряємо кожен виклик, який надходить на лінію 102, тож через хибні виклики патрульні можуть не встигнути прийти на допомогу тим, хто дійсно цього потребує", – нагадали правоохоронці.

Нагадаємо, поблизу села Краснопілка Уманського району сталась ДТП за участю двох легкових автомобілів.

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