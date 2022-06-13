Виганяли з дому, бо засидівся: в Одесі хлопець садовим гномом проломив голову батькові свого друга

В Одесі молодик, який прийшов у гості до свого товариша, побив його батька фігурою садового гнома.
Причиною агресії стала сварка - батько друга намагався вигнати його з дому.
Про інцидент повідомили у поліції Одеси.
"24-річний правопорушник прийшов у гості до сина потерпілого, але коли власник оселі вирішив, що візит молодика затягнувся і вказав йому на двері, між ними спалахнула сварка. Під час конфлікту зловмисник схопив садову фігуру і вдарив нею 62-річного чоловіка по голові", - йдеться у повідомленні.
Подія сталася у домоволодінні в приватному секторі Київського району міста, "швидку" викликали її очевидці. Лікарі госпіталізували потерпілого з переломом тім’яної кістки та іншими ушкодженнями голови.
"Правоохоронці затримали молодика неподалік від місця події. Слідчі вже оголосили фігуранту підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, – розповіла заступниця начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Алла Кальчева. – Йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі".
Раніше стало відомо, що у Черкаській області під час сварки жінка зарізала співмешканця.
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