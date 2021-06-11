"Мало епічний вигляд": у небі над Запоріжжям зафіксували незвичайне явище (фото)

У небі утворився повітряний вихор.

У небі над Запоріжжям під час негоди зафіксували неймовірно красиве і водночас страхітливе явище - мезоциклон.

Світлини так званого повітряного вихору, який утворюється під час сильної грози, виклав у соцмережі фотограф Олександр Позняков.

"Апокаліпсис" над Бабуркою, мало епічний вигляд, потужність стихії вражає", - підписав свою світлину автор.

Фото: Олександр Поздняков

Користувачі в Мережі вислови захоплення із приводу побаченого на світлині:

Це - фантастика! Не очікувала побачити таке в Запоріжжі!

Бачила різне! Таке вперше! Ну дуже було страшно, але красиво!

В цей час, за 10 км від міста, пронісся смерч. Позривало шифер із дахів сільських будинків. Село Широке.

Нагадаємо, що 10 червня над нашою планетою було рідкісне сонячне затемнення - Вогняне кільце. Його називають кільцеподібним, адже Місяць затуляє майже весь сонячний диск.

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