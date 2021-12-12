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"Виглядає переконливо": українська військова розробка "Нептун" пройшла випробування

"Виглядає переконливо": українська військова розробка "Нептун" пройшла випробування

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"Виглядає переконливо": українська військова розробка "Нептун" пройшла випробування

Комплекс крилатих ракет може уразити ціль на відстані 300 км.

У Мережу потрапила світлина з випробувань новітньої військової розробки України. Ракетний комплекс "Нептун" пройшов випробування.

Про це в соцмережі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"По-перше, це красиво. Комплекс крилатих ракет "Нептун", панове. Чистокровна українська розробка. Випробування навіть перевершили очікування. Бере ціль майже за 300 км. Переконливо виглядає, чи не так?", - написав журналіст.

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Користувачі Мережі захопливо прокоментували досягнення українських військових розробників:

  • Супер.
  • Бачив Нептуна в роботі. Дивовижно!
  • Тепер бажано щоб їх було достатня кількість. Щоб ніхто з орків не пішов без подарунка.
  • Нарешті заспокійливе.
  • Може з великого будівництва треба переключатися на велике ракетівництво? Часу обмаль.
  • Молодці! Вітаємо і пишаємося!

Нагадаємо, що українська армія отримає від Туреччини понад 20 нових ударних дронів Bayraktar — Bloomberg.

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