Вигнала з дому та забрала дитину: у Житомирській області невістка викликала поліцію до свекрухи

Вигнала з дому та забрала дитину: у Житомирській області невістка викликала поліцію до свекрухи

Свекруха повернула дитину матері тільки після приїзду поліції.

У Житомирської області свекруха вигнала з дому свою 25-річну невістку та не віддавала їй 2-річну доньку.

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Про це повідомили в Нацполіції Житомирської області.

Відомо, що 25-річна жінка перебуває на стадії розлучення зі своїм чоловіком. Поки той був на роботі в Києві, вона разом із дитиною мешкала в будинку 57-річної свекрухи.

Через конфлікт свекруха вигнала невістку з дому та відмовлялась віддавати дитину. Вона закрила онуку вдома. Кілька днів 25-річна невістка просила жінку повернути їй дитину, проте та відмовлялася.

Тоді жінка звернулася до поліції. Під час розмови з правоохоронцями свекруха погодилася повернути дитину матері.

"Правоохоронці допомогли жінці з дитиною дістатися іншого села, де проживають її родичі та у чиєму будинку відтепер вони мешкатимуть. Водночас перевірили відповідність умов для належного розвитку і виховання дитини", - йдеться у повідомленні.

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