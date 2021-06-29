Вигоріла вщент: у Харкові під час руху спалахнула маршрутка з пасажирами (фото, відео)

Вигоріла вщент: у Харкові під час руху спалахнула маршрутка з пасажирами (фото, відео)

Постраждалих немає.

У Харкові вранці 29 червня під час руху загорілася маршрутка I-VAN, в салоні якої їхали пасажири. У результаті інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що вогонь охопив транспортний засіб на проспекті Жуковського, 3. Відомо, що помітивши пожежу, водій одразу загальмував і пасажири покинули мікроавтобус.

На момент прибуття вогнеборців площа пожежі складала близько 15 кв.м. Бійці ДСНС локалізували займання за допомогою піни. На повну ліквідацію знадобилося дещо більше пів години.

Постраждалих немає. За інформацією, місцевих Telegram-каналів, водій з маршрутки теж встиг вискочити.

Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Рівному в маршрутки під час руху відпало колесо.

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