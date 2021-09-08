Вигоріло 120 кв метрів: у курортній Затоці сталася масштабна пожежа на базі відпочинку

Вигоріло 120 кв метрів: у курортній Затоці сталася масштабна пожежа на базі відпочинку

Рятувальники боролись з вогнем майже 40 хвилин.

Сьогодні, 8 вересня, сталася пожежа на базі відпочинку "Фелічіта" у курортній Затоці.

Про це повідомили у ДСНС Одеської області.

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Рятувальники не могли загасити вогонь майже 40 хвилин. За цей час встигло вигоріти близько 120 квадратних метрів. Також був великий ризик поширення вогню на інші будівлі. Причина пожежі встановлюється.

Загиблих та постраждалих немає.

Під час гасіння пожежі з території бази відпочинку евакуювали 25 осіб.

Нагадаємо, у Дніпрі врятували жінку, яка спала вдома, коли серед ночі загорівся її балкон, а згодом і кімната. Жінку шпиталізували із опіками та отруєнням чадним газом.

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