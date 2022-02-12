Виготовили майже тонну товару: в Одесі подружжя підробляло кавові напої

Суміш фасували в упаковки з логотипами відомих торгових марок.

В Одесі затримали подружню пару, яка виготовляла фальсифіковані кавові напої відомих брендів.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Одеській області.

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Правоохоронці встановили, що подружжя облаштували підпільний цех просто вдома. Вони переробляли кавові зерна невідомого походження. Після цього фасувала їх у коробки з логотипами відомих торгових марок, аби згодом реалізовувати. Наразі поліція з'ясовує, де подружжя продавало продукцію.

Під час обшуку помешкання виявили та вилучили майже тонну сумнівної сировини, понад дві тисячі пакетів розфасованої кави та обладнання для її виготовлення.

Поліція розпочала досудове розслідування за статтею "навмисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції". Санкція статті передбачає штраф до 136 тисяч гривень із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Правоохоронці вилучили майже тонну сумнівної сировини.

Суміш фасували в упаковки з логотипами відомих торгових марок. / Прес-служба МВС в Одеській області

Як повідомлялося, в аптеках Хмельницького з'явився препарат для лікування коронавірусу "Молнупіравір". Втім, у МОЗ наголошують, що цього препарату в Україні у вільному доступі не буде. "Молнупіравір", який з'явився у хмельницьких аптеках, не зареєстрований в Україні, а тому може бути фальсифікатом.

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