Виготовили вибухівку для теракту: в Миколаєві викрили чотирьох неповнолітніх (фото)

Служба безпеки України та Національна поліція затримали чотирьох агентів РФ, які готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого 2025 року на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомила СБУ.

Неповнолітні, виготовили саморобний вибуховий пристрій і передали його жінці, яка мала доставити вибухівку до Миколаєва.

"За інструкцією російських спецслужбістів юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП), заховали його у рюкзак та передали цю "посилку" 42-річній мешканці сусіднього селища. В обмін на обіцянку "швидкого заробітку" з рф жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати "сумку з грошима" місцевому жителю. Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових", - йдеться в повідомленні.

Вибух стався поблизу кафе, коли жінка підійшла до українських військових. Унаслідок вибуху загинули жінка та троє військових, ще семеро осіб отримали поранення.

Затримані фігуранти були завербовані через Телеграм-канали та виконували інструкції росіян.

"Тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки "залягли на дно" по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів", - додали в СБУ,

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами контактів з ФСБ та компоненти для виготовлення вибухівки.

Чотирьом фігурантам вже повідомлено про підозру в терористичному акті, який призвів до загибелі людей. Наразі вони перебувають під вартою.

"Незважаючи на юний вік, їм загрожує довічне позбавлення волі", - зазначили в СБУ.

Затриманий підозрюваний / Фото: СБУ

Затриманий підозрюваний / Фото: СБУ

Затриманий підозрюваний / Фото: СБУ

Нагадаємо, унаслідок детонації невідомого предмету поблизу закладу харчування в Миколаєві 14 лютого загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності.

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