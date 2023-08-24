Виготовлення та обіг продуктів з ГМО в Україні легалізовано — подробиці

Парламент врегулював генно-інженерну діяльність, зокрема виготовлення та обіг продуктів з ГМО. Відповідні зміни запроваджує проєкт закону №5839.

Про це повідомило Міністерство економіки України із посиланням на проєкт закону №5839 "Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки", який ухвалили на засіданні 23 серпня 2023 року.

"Новий Закон врегульовує галузь виробництва генетично модифікованих продуктів та приводить профільне законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Це – одна із умов Угоди про асоціацію України та ЄС", – йдеться у документі.

Також ухвалений документ запроваджує державне регулювання виробництва генетично модифікованої продукції, що є умовою продовольчої безпеки країни. А ще – полегшує ведення бізнесу у цій галузі.

Що конкретно передбачає цей закон

Змінено державного регулювання у галузі поводження з ГМО. Документ є частиною зобов'язань, які Україна брала на себе як кандидат на вступ до Європейського Союзу.

Тож закон перш за все усуває дублюючі функції різних органів контролю у галузі поводження з ГМО.

Що зміниться:

встановлено чіткі та прозорі процедури державної реєстрації ГМО та отримання дозвільних документів у галузі генетично-інженерної діяльності;

закон удосконалює систему оцінювання ризиків для здоров'я людини та навколишнього середовища від виробництва та використання ГМО;

закон удосконалює вимоги до маркування ГМ-продукції та запроваджує правила її відстеження;

посилиться державний контроль щодо поводження з ГМО, а також визначає відповідальність за порушення законодавства у цій галузі.

Також ухвалення цього Закону передбачає зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас експерти стверджують, що запропоновані авторами законопроєкту норми регулювання ГМО концептуально відрізняються від підходів, які діють у Євросоюзі. Підхід ЄС — не встановлювати заборони чи обмеження, а визначити умови, терміни та відповідальність.

Виконавча директорка Насіннєвої асоціації України Сюзанна Григоренко заявляла, що дискусії щодо ГМО в Україні зводяться до їхнього вирощування, без огляду на думку громадськості та споживачів, економічну доцільність та репутаційні ризики, вважає Григоренко.

Також, за її словами, документ не враховує фундаментальні аспекти регулювання ЄС, а саме директиву, яка визначає критерії безпечності ГММ для здоров’я людини й довкілля, зобов’язання оцінювати ризик у країні подання заявки на тестування, встановлені елементи оцінки та процедури.

Тим часом оцінка осені 2023-го скаже: що, наскільки зроблено, яка якість цієї роботи, чи є вона достатньою, чи є якісь недоліки для отримання Україною членства до ЄС.

17 серпня президентУкраїни повідомив, що він підписав важливий закон, який наблизитьдержаву до вступу до ЄС. Це закон про чесний відбір суддів Конституційного суду.

Читайте також: