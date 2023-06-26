Виготовляли одяг українських та закордонних брендів: на Закарпатті виявили підпільний цех

На Закарпатті у селі Грушево Тячівського району виявили підпільний цех. Там незаконно виготовля одяг українських та закордонних марок.

Про це повідомили у Нацполіції Закарпатської області.

Слідчі встановили, що організував "бізнес" 32-річний закарпатець. Втім, він не мав відповідних патентів та ліцензійних договорів для роботи такого цеху. Відтак працювати вирішив підпільно.

"Підозрюваний закупив близько півсотні швейних станків і для того, аби його бізнес приносив ще більший прибуток. Неофіційно найняв майже два десятки людей для роботи",- повідомили у поліції.

Робочі відшивали брендовий одяг у промислових масштабах. На пошитий одяг нашивали емблеми та етикетки відомих брендів. Вже після цього його як оригінал реалізовували в Інтернет, в також у роздріб за готівку у торгових точках.

Під час обшуків у "бізнесмена" виучили близько 50 швейних станків, коробки з етикетками, мішки з нитками, уже відшитий одяг з емблемами відомих брендів, і заготівки для майбутнього товару.

Організував "бізнес" з виготовлення одягу 32-річний закарпатець.

На Закарпатті поліція ліквідувала підпільний цех з незаконного пошиття одягу

Як повідомлялося, на Закарпатті правоохоронці викрили схему торгівлі дітьми. Місцевий мешканець організував продаж 11-місячного хлопчика в Словаччину за 25 тисяч доларів.

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