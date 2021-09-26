Виготовляли та зберігали: у Чернівцях виявили цех зі зброєю та наркотиками

Виготовляли та зберігали: у Чернівцях виявили цех зі зброєю та наркотиками

Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від трьох до семи років.

25 вересня у Чернівцях поліцейські "накрили" підпільний цех з виготовлення та зберігання зброї та наркотиків. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області, правоохоронці перевіряють причетність ще декількох осіб до здійснення цієї протиправної діяльності.

Під час проведення поліцейських заходів правоохоронці виявили та вилучили за місцями проживання та гаражах порушників:

гвинтівки;

пістолети;

гільзи та набої;

металеві банки з порохом;

мобільні телефони;

станки, за допомогою яких здійснювалася переробка вогнепальної зброї;

згортки та контейнер із речовиною білого кольору; згортки із рослиною зеленого кольору;

пристрій для викурювання наркотиків.

Фото: ГУНП Чернівецької області

Фото: ГУНП Чернівецької області

Слідчі поліції повідомили про підозри двом фігурантам віком 31 та 37 років за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 20 вересня в російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в державному національному дослідницькому університеті. Студенти від переляку барикадувалися в аудиторіях і вистрибували з вікон.

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