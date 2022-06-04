Вихід на пенсію за віком у 2022 році: який повинен бути стаж, які необхідні документи

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого особою відповідного страхового стажу і становить 60, 63 і 65 років у 2022 році.
У 2021 році право на отримання пенсії за віком мали громадяни з 28-річним страховим стажем, у 2022 році умови дещо змінилися.
В залежності від стажу у якому віці зможуть громадяни можуть вийти на пенсію у 2022 році.
- З 1 січня по 31 грудня 2022 року вийти на пенсію у 60 років можуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років.
- Якщо страховий стаж становить від 19 до 29 років, людина зможе вийти на пенсію у 2022 році у 63 роки.
- За наявності стажу від 15 до 19 років, на пенсію у поточному році зможуть вийти громадяни 65-річного віку.
- У випадку, якщо громадяни не накопичили до 2022 року 15 років стажу, вони зможуть вийти на пенсію у 65 років і отримувати соціальну виплату. На сьогодні така виплата становить 1854 гривні.
Які документи потрібні для виходу на пенсію за віком у 2022 році
Для призначення пенсії потрібно не раніше ніж за місяць до досягнення необхідного віку для виходу на пенсію звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України. Потрібно надати такі документи:
- паспорт (оригінал та копія,
- документи про реєстрацію,
- свідоцтво про народження дітей (якщо є така потреба),
- свідоцтво про шлюб (за необхідності, оригінал та копія),
- заяву та номер банківського рахунку,
- трудову книжку та інші документи, що посвідчать наявність стажу (оригінал та копії),
- ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
- довідку з військкомату, військовий квиток (за потреби),
- диплом та інші документи, що підтвердять періоди навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року (оригінал та ксерокопія),
- довідку про зарплату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.червня 2000 року незалежно від перерв (подається за бажанням).
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