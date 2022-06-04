Вихід на пенсію за віком у 2022 році: який повинен бути стаж, які необхідні документи

Вихід на пенсію за віком у 2022 році: який повинен бути стаж, які необхідні документи

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого особою відповідного страхового стажу і становить 60, 63 і 65 років у 2022 році.

У 2021 році право на отримання пенсії за віком мали громадяни з 28-річним страховим стажем, у 2022 році умови дещо змінилися.

В залежності від стажу у якому віці зможуть громадяни можуть вийти на пенсію у 2022 році.

З 1 січня по 31 грудня 2022 року вийти на пенсію у 60 років можуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років.

можуть люди, у яких страховий Якщо страховий стаж становить від 19 до 29 років , людина зможе вийти на пенсію у 2022 році у 63 роки.

, людина зможе вийти на пенсію у 2022 році За наявності стажу від 15 до 19 років , на пенсію у поточному році зможуть вийти громадяни 65-річного віку.

, на пенсію у поточному році зможуть вийти громадяни У випадку, якщо громадяни не накопичили до 2022 року 15 років стажу, вони зможуть вийти на пенсію у 65 років і отримувати соціальну виплату. На сьогодні така виплата становить 1854 гривні.

Які документи потрібні для виходу на пенсію за віком у 2022 році

Для призначення пенсії потрібно не раніше ніж за місяць до досягнення необхідного віку для виходу на пенсію звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України. Потрібно надати такі документи:

паспорт (оригінал та копія,

документи про реєстрацію,

свідоцтво про народження дітей (якщо є така потреба),

свідоцтво про шлюб (за необхідності, оригінал та копія),

заяву та номер банківського рахунку,

трудову книжку та інші документи, що посвідчать наявність стажу (оригінал та копії),

ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,

довідку з військкомату, військовий квиток (за потреби),

диплом та інші документи, що підтвердять періоди навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року (оригінал та ксерокопія),

довідку про зарплату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.червня 2000 року незалежно від перерв (подається за бажанням).

Читайте також:

В червні доплату до пенсії отримає майже мільйон українців: хто одержувачі і які суми нараховані

Вся пенсія у смартфоні: ПФУ створив спеціальний мобільний застосунок для пенсіонерів

Інструкція, як дізнатися про розмір майбутньої пенсії