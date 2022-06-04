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Вихід на пенсію за віком у 2022 році: який повинен бути стаж, які необхідні документи

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Вихід на пенсію за віком у 2022 році: який повинен бути стаж, які необхідні документи

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого особою відповідного страхового стажу і становить 60, 63 і 65 років у 2022 році.

У 2021 році право на отримання пенсії за віком мали громадяни з 28-річним страховим стажем, у 2022 році умови дещо змінилися.

В залежності від стажу у якому віці зможуть громадяни можуть вийти на пенсію у 2022 році.

  • З 1 січня по 31 грудня 2022 року вийти на пенсію у 60 років можуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років.
  • Якщо страховий стаж становить від 19 до 29 років, людина зможе вийти на пенсію у 2022 році у 63 роки. 
  • За наявності стажу від 15 до 19 років, на пенсію у поточному році зможуть вийти громадяни 65-річного віку. 
  • У випадку, якщо громадяни не накопичили  до 2022 року 15 років стажу, вони зможуть вийти на пенсію у 65 років і отримувати соціальну виплату. На сьогодні така виплата становить 1854 гривні.

Які документи потрібні для виходу на пенсію за віком у 2022  році

Для призначення пенсії потрібно не раніше ніж за місяць до досягнення необхідного віку для виходу на пенсію звернутися  до територіальних органів Пенсійного фонду України. Потрібно надати такі документи:

  • паспорт (оригінал та копія,
  • документи про реєстрацію,
  • свідоцтво про народження дітей (якщо є така потреба),
  • свідоцтво про шлюб (за необхідності, оригінал та копія),
  • заяву та номер банківського рахунку,
  • трудову книжку та інші документи, що посвідчать  наявність стажу (оригінал та копії),
  • ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
  • довідку з військкомату, військовий квиток (за потреби),
  • диплом та інші документи, що підтвердять періоди навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року (оригінал та ксерокопія),
  • довідку про зарплату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.червня 2000 року незалежно від перерв (подається за бажанням).

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