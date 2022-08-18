"Вихід радіоактивних речовин у довкілля": експерти попередили про загрозу зупинки всіх блоків ЗАЕС

Якщо будуть зупинені всі енергоблоки Запорізької АЕС та втрачені всі джерела електроживлення, це може призвести до виходу з ладу систем охолодження, пошкодження активної зони реакторної установки та виходу радіоактивних речовин.

Саме за таким сценарієм сталася аварія на японській АЕС "Фукусіма-1" 2011 року.

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Однак якщо катастрофа в Японії сталася через природні катаклізми, то на ЗАЕС це може статися через злочинні дії та наміри російських окупаційних військ", – вказано в заяві регулятора.

Там пояснили, що АЕС повинна мати постійне електроживлення для охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок, відпрацьованого палива у басейнах витримки, а також підтримання систем контролю та управління. Це забезпечують або енергоблоки, що працюють, або зовнішнє енергоживлення.

Проте внаслідок обстрілів з боку окупантів пошкоджено три із чотирьох ліній, що з'єднують АЕС із енергосистемою України. Якщо буде пошкоджена і четверта лінія, станція не отримуватиме електроенергію для згаданих потреб.

У разі такої аварійної ситуації на ЗАЕС є дизель-генератори, проте вони потребуватимуть великої кількості пального для тривалого забезпечення потреб станції та для охолодження ядерного палива.

"Після втрати усіх джерел забезпечення електроенергією розпочнеться процес плавлення ядерного палива, в результаті чого може статися вихід радіоактивних речовин у довкілля", – застерегли в ДІЯРУ.

Там наголосили, що розвиток подій після аварії на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України. Так, залежно від погоди радіоактивну хмару може понести на територію Європи або Росії та Білорусі. Це призведе до радіоактивного забруднення значних територій.

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"Також слід зазначити, що ЗАЕС знаходиться на березі Каховського водосховища, що є каскадом водосховищ річки Дніпро. Таким чином аварійні події на ЗАЕС можуть призвести до радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря", – наголошується в заяві.

Нагадаємо, 18 серпня українська розвідка попередила про можливий теракт на ЗАЕС. Так, російські окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на станції 19 серпня і заявили про нібито підготовку "теракту" з боку ЗСУ.Того дня на АЕС перебуватиме лише оперативний персонал, а представники "Росатома" терміново залишили територію об'єкта.

Рашисти погрожують зупинити ЗАЕС

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