Вихід РФ із "зернової угоди": окупанти пошкодили третину портової інфраструктури

Після виходу із "зернової угоди" у середині липня країна-агресорка Росія завдала 118 ударів по українських портах. Окупанти пошкодили або знищили третину портової інфраструктури.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє Reuters.

Видання пише, що у зв'язку з цим Румунія планує в найближчі місяці подвоїти щомісячну кількість зерна, яку Україна транзитом зможе переплавляти через порт Констанца - до чотирьох мільйонів тонн.

Кубраков сподівається, що ці плани будуть досягнуті на початку жовтня, що "може допомогти нам вирішити хоча б 50% нашого експорту".

Кубраков розповідав, що РФ пошкодила та частково знищили 105 об'єктів портової інфраструктури України від 18 липня. За даними уряду, внаслідок ударів по портах Дунайського кластера та блокування морських портів експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи скоротився майже на 3 мільйони тонн на місяць. Попри це, українські порти продовжують працювати.

Як повідомлялося, днями в Росії назвали умову повернення до "зернової угоди". Москва наголошує на тому, що мають бути виконані деякі їхні умови. Зокрема, йдеться про виведення її сільськогосподарської продукції на світові ринки.

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