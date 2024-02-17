Вихід ЗСУ з Авдіївки: які підрозділи армії РФ зазнали критичних втрат під час штурмів міста

Армія РФ зазнала шалених втрат російської піхоти під час штурму Авдіївки. Так, окупанти почали залучати підрозділи головного розвідувального управління генштабу ЗС РФ.

Про це пише Центр національного спротиву.

Склалася ситуація, у якій підготовленого особового складу спецпідрозділів ГРУ залучали до нетипових завдань. Це фактично призвело до часткової втрати бойових спроможностей кращими підрозділами армії РФ.

"Російські грушники були розбиті українськими захисниками, які зустріли ворога на підготовлених позиціях", – підсумували у Центрі.

Нагадаємо, ворожі Z-канали активно пишуть про те, якою ціною далося взяття Авдіївки, точніше того, що від неї залишилося. Так, вибороти її було значно "витратніше", ніж Бахмут.

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