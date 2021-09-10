Вихідні будуть сонячними та теплими: прогноз погоди в Україні на 11-12 вересня

Вихідні будуть сонячними та теплими: прогноз погоди в Україні на 11-12 вересня

Проте ночі вже будуть прохолодними.

На вихідних, 11-12 вересня, в Україні очікується тепла погода.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 11 вересня, в країні опади не очікуються. В Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°, вдень 22-27°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 16-18°.

У неділю, 12 вересня, в Україні буде також без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14° (на заході 6-11°), на півдні країни 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві на вихідних, 11-12 вересня, також буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура 11 вересня вночі 11-13°, вдень 24-26°, у неділю, 12 вересня, вночі 12-14°, вдень 23-25°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Фрося про погоду в Україні на вихідних

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