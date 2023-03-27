Вихідні дні і свята в квітні 2023 року: коли будуть, скільки відпочиватимемо

Скільки вихідних та робочих днів чекає на українців в другий весняний місяць? ТСН.ua підібрав для вас перелік свят квітня 2023 року.

7 лютого 2023 року Верховна Рада України подовжила дію воєнного стану (до 20 травня 2023 року). Згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", в квітні не буде додаткових вихідних, які пов'язані зі святкуванням Великодня.

Раніше ми писали про вихідні дні і свята в березні 2023 року.

Кількість робочих та вихідних днів у квітні 2023 року

Вихідні і робочі дні в квітні 2023 року / Фото: ТСН.ua

В квітні традиційно 30 днів, з них 20 днів будуть робочими, а 10 — офіційними вихідними (субота і неділя).

Тобто українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 та 28 квітня. А відпочиватимуть 1 і 2, 8 і 9, 15 і 16, 25 і 26, 29 та 30 квітня.

На українців у другий місяць весни чекає одне з найбільших церковних свят — Великдень або Воскресіння Христове. Також в Україні святкуватимуть День геолога (2 квітня), День працівників ракетно-космічної галузі України (12 квітня), День Землі (22 квітня).

А віряни східного обряду будуть святкувати ще одне велике церковне свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня).

Державні, міжнародні та церковні свята в квітні 2023 року

1 квітня — День сміху;

— День сміху; 2 квітня — Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, День геолога;

— Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, День геолога; 4 квітня — Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день Інтернету, День веб-майстра;

— Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день Інтернету, День веб-майстра; 7 квітня — Всесвітній день здоров'я, Благовіщення Пресвятої Богородиці;

— Всесвітній день здоров'я, Благовіщення Пресвятої Богородиці; 8 квітня — Міжнародний день циган;

— Міжнародний день циган; 11 Квітня — Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів;

— Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів; 12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики;

— День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики; 15 квітня — День карного розшуку, День довкілля;

— День карного розшуку, День довкілля; 16 квітня — Великдень;

— Великдень; 17 квітня — День працівників пожежної охорони;

— День працівників пожежної охорони; 18 квітня — Міжнародний день пам'яток і видатних місць, День пам'яток історії та культури;

— Міжнародний день пам'яток і видатних місць, День пам'яток історії та культури; 22 квітня — День Землі;

— День Землі; 23 квітня — Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога;

— Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога; 26 квітня — Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день секретаря, Всесвітній день інтелектуальної власності;

— Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день секретаря, Всесвітній день інтелектуальної власності; 28 квітня — Всесвітній день охорони праці;

— Всесвітній день охорони праці; 29 квітня — Міжнародний день танцю.

Читайте також: