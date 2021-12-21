Вихідні і державні свята у січні: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового року

Вихідні і державні свята у січні: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового року

Які свята та пам'ятні дати відзначатимуть у перший місяць нового року читайте у матеріалі ТСН.ua.

На січень зазвичай припадає більшість новорічних свят, тож вихідних аби відпочити українці матимуть вдосталь. Це святкування Нового року, Різдва і Старого Нового року. Всього у січень 2022 року нараховує 31 день, з яких 12 днів - вихідні і 19 робочих днів.

Спочатку українці відпочиватимуть на святкування Нового року 1-3 січня, оскільки 1 січня припадає на суботу і вихідний переноситься на понеділок. Наступні три вихідних поспіль припадають на Різдво і триватимуть 7-9 січня. При цьому робочий день 6 січня буде скорочено на одну годину.

Свята та пам’ятні дати у січні 2022

1 січня - святкування Нового року та Всесвітнього дня миру

та Всесвітнього дня миру 2 січня - День наукової фантастики та Всесвітній день інтроверта

3 січня - День народження соломинки для коктейлів

4 січня - Всесвітній день азбуки Брайля

5 січня - Міжнародний розвантажувальний день

6 січня - Святвечір

7 січня - Різдво Христове (за юліанським календарем, відзначається християнами східного обраду)

(за юліанським календарем, відзначається християнами східного обраду) 8 січня - Собор Пресвятої Богородиці

11 січня - Всесвітній день "дякую"

12 січня - Всесвітній день доньки, в Україні - День українського політв'язня

13 січня - Щедрий вечір

14 січня - Старий Новий рік

16 січня - Всесвітній день Бітлз та День льодовара, в Україні - День пам'яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів

17 січня - Всесвітній день снігу

18 січня - "Голодна кутя" (переддень Водохреща)

19 січня - Водохреща

20 січня - в Україні відзначають День Автономної Республіки Крим та День пам'яті захисників Донецького аеропорту

21 січня - Міжнародний день обіймів

22 січня - День Соборності України

23 січня - День ручного письма

24 січня - Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України

25 січня - День студента, Тетянин день

26 січня - Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України

27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

28 січня - Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни, Міжнародний день захисту персональних даних

29 січня - в Україні вшановують пам'ять Героїв Крут (1918)

30 січня - День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України

31 січня - Всесвітній день ювеліра.

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