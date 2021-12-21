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Вихідні і державні свята у січні: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового року

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Вихідні і державні свята у січні: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового року

Pexels

Які свята та пам'ятні дати відзначатимуть у перший місяць нового року читайте у матеріалі ТСН.ua.

На січень зазвичай припадає більшість новорічних свят, тож вихідних аби відпочити українці матимуть вдосталь. Це святкування Нового року, Різдва і Старого Нового року. Всього у січень 2022 року нараховує 31 день, з яких 12 днів - вихідні і 19 робочих днів.

Спочатку українці відпочиватимуть на святкування Нового року 1-3 січня, оскільки 1 січня припадає на суботу і вихідний переноситься на понеділок. Наступні три вихідних поспіль припадають на Різдво і триватимуть 7-9 січня. При цьому робочий день 6 січня буде скорочено на одну годину. 

Свята та пам’ятні дати у січні 2022

  • 1 січня - святкування Нового року та Всесвітнього дня миру
  • 2 січня - День наукової фантастики та Всесвітній день інтроверта
  • 3 січня - День народження соломинки для коктейлів
  • 4 січня -  Всесвітній день азбуки Брайля
  • 5 січня - Міжнародний розвантажувальний день
  • 6 січня - Святвечір
  • 7 січня - Різдво Христове (за юліанським календарем, відзначається християнами східного обраду)
  • 8 січня - Собор Пресвятої Богородиці
  • 11 січня -  Всесвітній день "дякую"
  • 12 січня - Всесвітній день доньки, в Україні - День українського політв'язня
  • 13 січня - Щедрий вечір
  • 14 січня - Старий Новий рік
  • 16 січня - Всесвітній день Бітлз та День льодовара, в Україні - День пам'яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів
  • 17 січня -  Всесвітній день снігу
  • 18 січня - "Голодна кутя" (переддень Водохреща)
  • 19 січня - Водохреща
  • 20 січня - в Україні відзначають День Автономної Республіки Крим та День пам'яті захисників Донецького аеропорту
  • 21 січня - Міжнародний день обіймів
  • 22 січня - День Соборності України
  • 23 січня - День ручного письма
  • 24 січня - Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України
  • 25 січня - День студента, Тетянин день
  • 26 січня - Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України
  • 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
  • 28 січня - Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни, Міжнародний день захисту персональних даних
  • 29 січня - в Україні вшановують пам'ять Героїв Крут (1918)
  • 30 січня - День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України
  • 31 січня -  Всесвітній день ювеліра.

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