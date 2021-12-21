Вихідні і державні свята у січні: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового року

Які свята та пам'ятні дати відзначатимуть у перший місяць нового року читайте у матеріалі ТСН.ua.
На січень зазвичай припадає більшість новорічних свят, тож вихідних аби відпочити українці матимуть вдосталь. Це святкування Нового року, Різдва і Старого Нового року. Всього у січень 2022 року нараховує 31 день, з яких 12 днів - вихідні і 19 робочих днів.
Спочатку українці відпочиватимуть на святкування Нового року 1-3 січня, оскільки 1 січня припадає на суботу і вихідний переноситься на понеділок. Наступні три вихідних поспіль припадають на Різдво і триватимуть 7-9 січня. При цьому робочий день 6 січня буде скорочено на одну годину.
Свята та пам’ятні дати у січні 2022
- 1 січня - святкування Нового року та Всесвітнього дня миру
- 2 січня - День наукової фантастики та Всесвітній день інтроверта
- 3 січня - День народження соломинки для коктейлів
- 4 січня - Всесвітній день азбуки Брайля
- 5 січня - Міжнародний розвантажувальний день
- 6 січня - Святвечір
- 7 січня - Різдво Христове (за юліанським календарем, відзначається християнами східного обраду)
- 8 січня - Собор Пресвятої Богородиці
- 11 січня - Всесвітній день "дякую"
- 12 січня - Всесвітній день доньки, в Україні - День українського політв'язня
- 13 січня - Щедрий вечір
- 14 січня - Старий Новий рік
- 16 січня - Всесвітній день Бітлз та День льодовара, в Україні - День пам'яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів
- 17 січня - Всесвітній день снігу
- 18 січня - "Голодна кутя" (переддень Водохреща)
- 19 січня - Водохреща
- 20 січня - в Україні відзначають День Автономної Республіки Крим та День пам'яті захисників Донецького аеропорту
- 21 січня - Міжнародний день обіймів
- 22 січня - День Соборності України
- 23 січня - День ручного письма
- 24 січня - Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України
- 25 січня - День студента, Тетянин день
- 26 січня - Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України
- 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
- 28 січня - Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни, Міжнародний день захисту персональних даних
- 29 січня - в Україні вшановують пам'ять Героїв Крут (1918)
- 30 січня - День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України
- 31 січня - Всесвітній день ювеліра.
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