Вихідні і святкові дні 2022 року: коли відпочиватимуть українці

Найбільше вихідних чекає українців у січні, а ось в травні буде найкоротший робочий тиждень.
В Україні відзначають чимало різноманітних релігійних та державних свят. Коли українці можуть очікувати вихідні в 2022 році? З цим питанням розбирався ТСН.ua.
Календар свят 2022 в Україні
Найбільше вихідних нас чекає на початку року — 12 неробочих днів. В травні та жовтні їх буде 11. А загалом на 2022 рік заплановано 116 вихідних. Серед основних свят:
- 1 січня 2022, субота, Новий 2022 рік;
- 7 січня 2022, п’ятниця, Різдво Христове;
- 8 березня 2022, вівторок, Міжнародний жіночий день;
- 24 квітня 2022, неділя, Великдень;
- 1 травня 2022, неділя, День праці;
- 9 травня 2022, понеділок, День перемоги;
- 12 червня 2022, неділя, Трійця (Зелені свята);
- 28 червня 2022, вівторок, День Конституції України;
- 24 серпня 2022, середа, День Незалежності України;
- 14 жовтня 2022, п’ятниця, День захисника та захисниці України;
- 25 грудня 2022, неділя, Різдво за Григоріанським календарем.
Які дні будуть вихідними в січні 2022
На початку Нового 2022 року українці отримають змогу відпочити цілих три дні: з 1 по 3 січня. Так як 1 січня припадає на суботу, то вихідний переноситься на понеділок — 3 число. Неробочими також будуть вихідні з 7 по 9 січня. Так як Різдво Христове випадає на п’ятницю.
Чи будуть додаткові вихідні в лютому 2022
Державних свят на лютий не припадає, тому вихідних у цьому місяці лише вісім.
Коли будуть відпочивати українці в березні 2022
9 вихідних днів доповнюються в цьому місяці державним святом — 8 березня (Міжнародний жіночий день). Він припадає на вівторок, а тому не переноситься.
Вихідні в квітні 2022
З квітнем до нас завітають не лише сонячні весняні дні, але й досить довгі вихідні — 23-25 квітня. Адже в 2022 році на 24 квітня припадає Великдень — одне з найбільших та найважливіших християнських свят. Традиційно з неділі святкування переноситься на понеділок.
Травневі вихідні 2022
Травень в 2022 році стане одним з тих місяців, які подарують українцям найбільше вихідних днів — 11. Першим святом стане День праці, 1 травня. Так як він випадає на неділю, то переноситься 2 травня (понеділок). Цей тиждень стане найкоротшим робочим в Україні. Адже з 6 по 9 травня українці знову залишаться вдома.
Коли українці будуть відпочивати в червні 2022
Перший літній місяць принесе лише два додаткових вихідних. Це будуть Зелені свята (Трійця) — 12 червня і День Конституції — 28 червня.
Чи будуть вихідні в липні 2022
Розпал літа не принесе додаткових вихідних, адже на липень не припадає жодного важливого релігійного чи державного свята.
Вихідні дні в серпні 2022
Серпень традиційно подарує українцям додатковий вихідний на День Незалежності України — 24 серпня. Це буде середа.
Чи відпочиватимуть українці додатково в вересні 2022
У вересні немає важливих церковних дат чи державних свят, тому вихідних лише 8.
Коли будуть вихідні дні в жовтні 2022
У понеділок, 16 жовтня, українці отримають додатковий вихідний день, адже День захисника і захисниці України припадає на п’ятницю (14 жовтня) і тому переноситься.
Вихідні в листопаді 2022
Листопад 2022 пройде без додаткових святкувань. Тому українцям залишиться лише насолоджуватися 8 вихідними і чекати новорічні свята.
Коли українці відпочиватимуть в грудні 2022
Саме в грудні починається цикл новорічних свят. Адже 25 грудня католики в Україні і по всьому світі відзначають Різдво Христове за Григоріанським календарем. Так як цей день припадає на неділю, то його святкування перенесуть на 26 грудня, понеділок.