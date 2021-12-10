Вихідні обіцяють бути теплими та багатими на опади: прогноз погоди в Україні на 11-12 грудня

Вихідні обіцяють бути теплими та багатими на опади: прогноз погоди в Україні на 11-12 грудня

Субота та неділя будуть хмарними.

Вихідні, 11-12 грудня, в Україні обіцяють бути теплими попри те, що майже вся територія країни перебуватиме у вологій повітряній масі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра, 11 грудня, в країні дощитиме, вночі на заході країни очікуються дощі з мокрим снігом, лише у східних та південно-східних, а вдень і у більшості західних областей без опадів. В західних областях вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних та північно-східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на решті території протягом доби 4-9° тепла (на півдні країни вдень 10-13°).

У неділю, 12 грудня, у західних областях очікується значний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень близько 0°, вдень на Хмельниччині 5-7° тепла, в Карпатах сильний сніг, температура вночі та вдень 1-6° морозу. У Житомирській, Вінницькій, Одеській, вдень і в Київській, Черкаській, Миколаївській та Кіровоградській областях дощ, на решті території без опадів, температура вночі та вдень 2-7° тепла, у південних областях вдень 7-12°, у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві вихідними також очікується дощ. У суботу, 11 грудня, вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 6-8° тепла. У неділю, 12 грудня, вночі у столиці буде сухо, вдень ітиме дощ. Температура вночі та вдень 4-6° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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