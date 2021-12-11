Вихідні передбачаються теплими та вітряними: прогноз погоди в Україні на 11-12 грудня

Вихідні передбачаються теплими та вітряними: прогноз погоди в Україні на 11-12 грудня

Похолодання прийде в Україну на Андрія, 13 грудня.

Субота-неділя обіцяють бути в Україні теплими. Максимальна температура повітря протягом дня досягатиме +4+9 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Холоднішою очікується погода в західних областях, від 2 морозу до 3 градусів тепла. Також у неділю стане холодніше в східній частині України.

Територія України перебуватиме у вологій повітряній масі. Очікуються періодично мокрий сніг та дощ, залежно від температури повітря.

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На сході ймовірність опадів найменша, проте вологість посилюватимуть тумани.

Вихідними південно-східний вітер буде рвучким, сильним, часом до штормових поривів.

У Києві вихідні, 11-12 грудня, передбачаються теплими та вітряними. Сильнішим південно-східний вітер очікується у суботу. Можливий періодично дощ.

Похолодання прийде в Україну на Андрія, 13 грудня, проте говорити про якісь серйозні морози поки що нема прогностичного підґрунтя.

Графіка: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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