Вихідні в лютому 2022 року: скільки та коли, чи будуть додатково відпочивати

Вихідні в лютому 2022 року: скільки та коли, чи будуть додатково відпочивати

Які свята та пам'ятні дати святкуватимуть українці у лютому 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

В лютому 2022 року українців чекає вісім офіційних вихідних днів, всі вони припадають на суботу та неділю: 5 і 6 лютого, 12 і 13 лютого, 19 і 20 лютого, а також 26 і 27 лютого.

Згідно з Кодексом законів про працю в Україні додаткових вихідних в лютому 2022 року не очікується. Але цього місяця українці також будуть святкувати кілька релігійних свят, в тому числі великі свята: Собор трьох святителів (12 лютого), Стрітення Господнє (15 лютого), починається Масляна (з 26 лютого). А також 26 лютого — Вселенська батьківська м’ясопусна субота.

Календар вихідних днів у лютому 2022 року

Також в лютому 2022 року українці святкують Міжнародний день стоматолога (9 лютого), День святого Валентина (14 лютого) та Міжнародний день рідної мови (21 лютого).

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