Вихідними до України прийде похолодання: прогноз погоди на 23-24 жовтня

У Карпатах прогнозують мокрий сніг.

На вихідних, 23-24 жовтня, в Україні буде переважно сухо, в суботу у більшості регіонів ще триматиметься тепло, а від неділі до нас прийде серйозне похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра, 23 жовтня, у східних, південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, на півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 15-20°. В Карпатах часом невеликий мокрий сніг, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

У неділю, 24 жовтня, очікується зниження температури: вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на Закарпатті до 11°, на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°. Без істотних опадів, лише на крайньому півдні країни вночі місцями невеликий дощ (в Криму протягом доби помірний дощ). Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві на вихідних буде сухо. 23 жовтня температура вночі становитиме 5-7° тепла, вдень 12-14°. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. У неділю, 24 жовтня, до столиці прийде холодна погода: температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Яка буде погода на цих вихідних – Фросіна погода

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