Вихідними до України завітає атмосферний фронт: синоптикиня розповіла, яку погоду він принесе

До вихідних буде спекотно.

До України на вихідних, 26-27 червня, прийде атмосферний фронт, який дещо послабить спеку та принесе дощі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"У суботу-неділю до України наблизиться атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе більше дощів і невелике послаблення спеки всюди, окрім Сходу України, Дніпропетровщини та Запоріжжя", - написала вона.

Синоптикиня додала, що до вихідних в України триматиметься спека, яка місцями досягатиме +35°. За її прогнозом, у четвер, 24 червня, окремі короткочасні дощі можливі лише у західних областях, південній частині, а також торкнуться Житомирщини та Вінниччини. Проте все ж домінуючою в Україні буде суха повітряна маса.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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