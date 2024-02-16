Вихідними на українців чекають погодні "гойдалки": прогноз на 17-18 лютого

Вихідніми - 17-18 лютого - в Україні буде свіжо.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчої ночі передбачається від 2 тепла до 4 морозу, а на сході навіть до -6-8 градусів.

Протягом дня суботи потепліє до +2+5 градусів, найтепліше буде в західних областях, +7+12 градусів. На сході - найхолодніше, від 2 морозу до 2 тепла.

У неділю, 18 лютого, температурний режим - без особливих змін, хіба що похолоднішає в західних областях до +3+7 градусів.

17 лютого в Україні без опадів, у східних областях та у південній частині навіть буде сонячно.

18 лютого пройдуть невеликі дощ чи мокрий сніг, а ось у другій половині дня в неділю на заході та півночі опади припиняться.

У Києві субота буде помірною: вночі 0-2 морозу, вдень +4+6 градусів, без опадів.

У неділю вночі, вранці та в першу половину дня в столиці очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі буде навіть тепліше, +3+5 градусів, а протягом дня 18 лютого похолоднішає до +1+3 градусів.

Раніше синоптик повідомив, що від 15 лютого до України знову прийде похолодання.

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