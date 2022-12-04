"Виходить за межі терористичної пристойності": ексміністр про погрози дипустоновам України

Огризко наголосив що навряд чи у такий спосіб Росії вдасться залякати українських дипломатів.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував терор проти українських дипломатів, що стався, зокрема, в Іспанії.

Про це він розповів в ефірі "Радіо НВ".

"Намагаюся прослідкувати всю наші дипломатичну історію новітнього часу. Відверто кажучи, такого не пам’ятаю. Такого не було. Знаєте, терористи завжди щось вигадують. Вигадували пакуночки з білим порошком, речі, які мали б залякати, але воно було в межах якоїсь терористичної пристойності. Тут вже виходить за всі межі", - зазначив він.

На його думку, за терором стоять не маніяки, а Росія:

"Знаєте, дуже багато маніяків, щоб одночасно в різних країнах і всі чомусь зациклені на дипломатичних установах України. Тобто думаю, що маніяк один і ми добре знаємо, звідки цей маніяк іде… Це просто деградація путінського режиму вже до "мишей", як кажуть. Це вже здрібнення настільки непристойне, що про це, мабуть, не варто й говорити​​".

Листи з вибухівкою в Іспанії

У середу, 30 листопада, в посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Через це постраждав один зі співробітників дипломатичного відомства.

Загалом посольства та консульства України у шести країнах отримали закривавлені посилки, у пакетах також були очі тварин.

Окрім цього, посилки з вибухівкою отримали канцелярія прем'єра Іспанії, авіабаза, яка постачає нашій країні розвіддані, та кілька годин тому посольство США. Це вже шоста така посилка, всі попередні мали ознаки того, що їх міг відправити той самий адресант.

Згодом посольство США в Мадриді отримало лист, схожий до п’яти листів-бомб, надісланих до посольства України в Іспанії та інших місць у країні.

Схожий на попередній пакунок того ж дня надійшов до штаб-квартири іспанського виробника зброї Instalaza в Сарагосі. Компанія виробляє РСЗВ С90, яку Іспанія передавала Україні.

1 грудня стало відомо, що в Мадриді виявили посилку з бомбою, адресовану супутниковому центру ЄС (SatCen). Це ключова установа в наданні стратегічної інформації ЗСУ у війні.

Вибухівку знайшли і в листах на ім'я прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

Читайте також: